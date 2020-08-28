Глеб Никитин обсудил региональную молодежную политику в рамках форума "iВолга" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил региональную молодежную политику в рамках молодежного форума "iВолга". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Финальная панельная онлайн-дискуссия в рамках форума состоялась 28 августа. Главы регионов Приволжского федерального округа обсудили молодежную политику и ответили на вопросы участников форума. Кроме того, были подведены итоги форума "iВолга" и объявлены имена победителей грантовых конкурсов.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

"Форум из года в год привлекает внимание к проектам молодежи, является площадкой для открытого диалога по основным направлениям молодежной политики. В этом году от Нижегородской области на участие в форуме было подано 646 заявок, но конкурсный отбор прошли только 150 претендентов, среди которых молодые ученые, архитекторы и предприниматели", - сказал Глеб Никитин.

В ходе онлайн-дискуссии губернатор Нижегородской области рассказал, как планируется сохранить и приумножить научный кадровый потенциал региона.

"В Нижегородской области почти 40 тысяч человек заняты в сфере научных исследований и разработок. По этому показателю мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе. В регионе реализуется сразу несколько проектов, направленных на привлечение и подготовку молодых высококвалифицированных специалистов. Нижегородская область – один из пяти регионов, где создается научно-образовательный центр мирового уровня по поручению президента России Владимира Путина", - пояснил он.

"Вместе с тем, у нас реализуется большой инфраструктурный проект инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". Это площадка, на которой объединятся компетенции вузов, НИИ и реального сектора. Для научных специалистов появится возможность реализовывать свои идеи, а также применять их в реальном производстве", - добавил Глеб Никитин.



"В регионе давние традиции выявления и поддержки талантливой научной молодежи. Более 25 лет существует и развивается система областных именных стипендий, которая насчитывает 14 номинаций. Несмотря на экономические последствия пандемии, в 2020 году именные стипендии увеличены более чем в три раза. Призываю молодёжь идти в науку! Мы, в свою очередь, приложим максимум усилий для того, чтобы молодежь смогла реализовать в регионе свой потенциал", – подытожил глава региона.

"Можно смело утверждать, что мы не ошиблись, принимая решение о проведении форума в дистанционном формате в непростых условиях пандемии. Я старался лично следить за всем, что происходит на форуме, видел вашу активность. Уверен, что все, кто хотел получить новые полезные навыки, дополнительные стимулы и ориентиры на своем жизненном пути, сделали это. В этом году при организации форума приоритетное значение было уделено образовательной программе. Впервые нам удалось собрать такой мощный состав спикеров. Впервые количество активных участников превысило 3,5 тысячи человек. Опыт, который получен при проведении "iВолги" в 2020 году, мы планируем использовать при реализации других окружных общественных проектов", - отметил Игорь Комаров.

Напомним, молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" стартовал 24 августа. Впервые форум проходит в онлайн-формате, который позволяет участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира. Организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В этом году в форуме приняли участие 3 607 резидентов и более 65 тысяч зрителей из 82 регионов России, а количество просмотров образовательного контента превысило 600 тысяч.