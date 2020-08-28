"Диктант Победы" впервые проведут в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине и Шри-Ланке Общество

фото предоставлено пресс-службой РИК НРО Единой России

Свое участие в проведении акции "Диктант Победы" подтвердили Корея, Монголия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Бангладеш, Иран, Ливан и другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке и еще ряде государств Диктант напишут впервые. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

По его словам, большинство площадок организуют в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах.

"С учетом эпидобстановки акция пройдет как в очном формате, как например, в Пекине, Ханое, Аммане, Тегеране и Бейруте, так и дистанционно – в Дакке, Нью-Дели, Калькутте и других городах. А в Дамаске из-за вспышки коронавируса от проведения Диктанта пришлось отказаться", – рассказал Александр Хинштейн.

Ожидается, что за счет открытия новых площадок "Диктант Победы" напишут около миллиона человек, а сама акция пройдет в 75 государствах.

Напомним, глава департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что "Диктант Победы" – одна из уникальных акций, призванных почтить память героев, отстоявших свою Родину, а также напомнить молодым поколениям о той войне. "Крайне важно, что интерес к Диктанту также проявляют наши соотечественники, проживающие за рубежом", – сказала она.

По словам Ольги Гусевой, зарубежные участники смогут написать Диктант в представительствах Россотрудничества и на площадках Российских центров науки и культуры. Она выразила надежду на интерес жителей Нижегородской области к мероприятию и призвала всех желающих присоединиться к исторической акции. Глава ведомства также отметила, что в 2020 году 5 из 25 вопросов "Диктанта Победы" будут носить региональный характер. Таким образом, нижегородцы продемонстрируют свои знания о Горьковской области в военные годы.

Акция проводится в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия". Проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно будет как онлайн, так и на специально организованных площадках, которых в регионе будет более 140. Впервые будут размещены площадки на промышленных предприятиях в рамках присвоения Нижнему Новгороду статуса "Город трудовой доблести". К акции подключились и силовые ведомства – МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут "Диктант Победы" в том числе в своих профессиональных учебных заведениях.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться через онлайн-форму на сайте акции диктантпобеды.рф и прийти на выбранную площадку с документом удостоверяющим личность. Кроме того, тесты Диктанта можно пройти в режиме онлайн на сайте. Сейчас на электронной площадке опубликованы пробные тесты, чтобы все желающие смогли проверить свои знания и потренироваться перед участием в акции.