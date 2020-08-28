Нижегородские центры занятости проведут горячую телефонную линию по трудоустройству
Нижегородские центры занятости проведут горячую телефонную линию по трудоустройству. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.
Согласно информации, специалисты помогут безработным гражданам подать документы через портал "Работа в России", а также проконсультируют об изменениях в организации деятельности службы.
Линия будет действовать с 31 августа по 20 сентября 2020 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Звонки принимаются по телефону: 8 (831) 234-07-27.
Кроме того, контакты районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.
Напомним, в настоящее время в региональном банке вакансий почти 44 тыс. предложений о работе. Повышается уровень трудоустройства граждан, которые обращались в службу занятости населения за период пандемии. Предприятия возобновляют работу практически в том же режиме, который был до введения в регионе режима повышенной готовности.
Наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли промышленности, которые занимаются изготовлением, обслуживанием и ремонтом специализированного оборудования и техники.
Подбор вакансий в регионе осуществляется с использованием двух электронных ресурсов. Вся информация об имеющихся вакансиях содержится в программном комплексе "Катарсис", попадая в него после проверки, которую осуществляют специалисты центра занятости.
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