Нижегородские центры занятости проведут горячую телефонную линию по трудоустройству Общество

Нижегородские центры занятости проведут горячую телефонную линию по трудоустройству

Нижегородские центры занятости проведут горячую телефонную линию по трудоустройству. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Согласно информации, специалисты помогут безработным гражданам подать документы через портал "Работа в России", а также проконсультируют об изменениях в организации деятельности службы.

Линия будет действовать с 31 августа по 20 сентября 2020 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Звонки принимаются по телефону: 8 (831) 234-07-27.

Кроме того, контакты районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

Напомним, в настоящее время в региональном банке вакансий почти 44 тыс. предложений о работе. Повышается уровень трудоустройства граждан, которые обращались в службу занятости населения за период пандемии. Предприятия возобновляют работу практически в том же режиме, который был до введения в регионе режима повышенной готовности.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли промышленности, которые занимаются изготовлением, обслуживанием и ремонтом специализированного оборудования и техники.

Подбор вакансий в регионе осуществляется с использованием двух электронных ресурсов. Вся информация об имеющихся вакансиях содержится в программном комплексе "Катарсис", попадая в него после проверки, которую осуществляют специалисты центра занятости.