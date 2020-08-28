ФК "Нижний Новгород" встретится с "Текстильщиком" на домашней арене Спорт

ФК Нижний Новгород встретится с Текстильщиком на домашней арене

Встреча футбольного клуба "Нижний Новгород" с ивановским "Текстильщиком" состоится 30 августа в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, "нижегородцы" в настоящее время занимают 10 место в турнирной таблице ОЛИМП-ФНЛ-2020/2021 из 22 команд.

Входные группы 1 и 6 на стадионе "Нижний Новгород" откроются в 16:00. Вход для маломобильных групп населения и для колясок с детьми предусмотрен через левые крайние входы обоих гейтов.

Отмечается, что ношение масок и перчаток на стадионе является обязательным.