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Общество

Всероссийские сборы спасателей прошли в Нижегородской области

29 августа 2020 15:59  [29] Общество
фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Всероссийские сборы спасателей прошли в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в мероприятии по техногенной подготовке приняли участие около 200 человек с разных регионов страны. Отмечается, что такое событие было организовано в России впервые.

В частности, сборы проводились с 25 по 28 августа на территории бывшей воинской части на Бору. На них прибыли спасатели со всех уголков страны: Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд – "Центроспас", Дальневосточный, Северо-западный, Южный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский и Байкальский поисково-спасательные отряды МЧС России, а также Арктический спасательный учебно-научный центр "Вытегра". 

За несколько дней участники отработали программу по поиску и извлечению "пострадавших" в результате обрушения здания различными способами и с применением разных средств и оборудования; по организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП с различными видами транспорта (электромобиль, автомобиль, работающий на газу и пассажирский автобус, работающий на бензине) и авиакатастрофы; по спасению людей при аварии на канатной дороге.

По итогам сборов планируется разработать общие методические рекомендация по действиям спасателей во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Накануне состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийских сборов, на которой начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков выступил перед участниками с благодарственной речью.

Всем им вручили благодарности "За активную подготовку, проведение и участие во Всероссийских сборах спасательных формирований МЧС России по техногенной подготовке", а особо отличившимся — дипломы по нескольким номинациям.

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Теги:
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