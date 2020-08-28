Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Нижегородскую область

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Нижегородскую область

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, одним из пунктов визита заместителя председателя правительства РФ стал город Саров, где состоялось совещание по развитию новых производственных технологий и квантовых вычислений.

В мероприятии также приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, генеральный директор акционерного общества "НЦИ" Константин Солодухин, директор Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФВалентин Костюков.

В ходе совещания участники обсудили основные механизмы реализации соглашения и подходы к исполнению "дорожной карты" развития сквозной цифровой технологии "Новые производственные технологии" (СЦТ НПТ). Дмитрий Чернышенко обратил внимание участников совещания на необходимость своевременного утверждения "дорожной карты" в срок до 30 ноября 2020 года.

"Развитие новых производственных технологий – одно из обязательных условий для создания экосистемы цифровой экономики нашей страны, укрепления её цифрового суверенитета и повышения конкурентоспособности на мировых высокотехнологичных рынках. К 2024 году необходимо увеличить до 60%, а по некоторым классам – до 80% долю используемого отечественного ПО в госкорпорациях и организациях ОПК", – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось ранее, 27 августа между Правительством России, государственной корпорацией "Росатом" и государственной корпорацией "Ростех" было подписано соглашение о намерениях по развитию сквозной цифровой технологии "Новые производственные технологии" в целях реализации федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика".

По итогам встречи была согласована целевая схема взаимодействия участников реализации "дорожной карты" по развитию НПТ, предложенная государственной корпорацией "Росатом". Для эффективной и своевременной реализации плана мероприятий утверждённой "дорожной карты" развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" было принято решение создать исполнительный комитет для оперативной координации направления "Квантовые коммуникации".

Также в рамках рабочей поездки вице-премьер Дмитрий Чернышенкопосетил ситуационный центр Администрации закрытого административно-территориального образования Саров. Заместителю Председателя Правительства была презентована цифровая платформа "Умный город" (действует в Сарове) и проект "Цифровой регион", направленный на цифровизацию городской среды в субъектах Российской Федерации, проект "Большой Саров" - по развитию городской территории Сарова, а также комплекс цифровых туристических сервисов.

Дмитрий Чернышенко отметил зрелость продемонстрированных решений в сфере туризма и выразил уверенность в необходимости их масштабирования.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, сообщил, что подобные цифровые платформы будут внедряться и в других муниципалитетах региона.

"Развитию технологий "Умного города" в Нижегородской области уделяется особое внимание. Регион - один из общероссийских лидеров в сфере IT-разработок, и вполне естественно, что у нас уже есть первые реализованные проекты. "Умный город" предусматривает внедрение различных сервисов. Граждане получают возможность не только, например, отслеживать работу общественного транспорта, но и контролировать решение городских проблем. "Умный город" - это и более эффективная работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций", - рассказал Глеб Никитин.

"Саров является передовиком в регионе по работе этой платформы и уже не первый год показывает на деле ее эффективность. Практика была представленаПрезиденту России Владимиру Путину и признаётся одной из лучших в стране. Элементы проекта уже успешно внедряются в других городах региона, и обязательно будут тиражироваться на других территориях. Мы активно привлекаем разработчиков к этой теме, организуем профильные мероприятия. Очень важным направлением является и создание с помощью современных технологий комфортной городской среды для жителей с ограниченными возможностями здоровья", - добавил губернатор Нижегородской области.



СПРАВКА

Новые производственные технологии – совокупность новых подходов, материалов, методов и процессов, демонстрирующих стремительное развитие, но пока имеющих относительно небольшое распространение по сравнению с традиционными технологиями. НПТ используются для проектирования и производства глобально конкурентоспособных и востребованных на мировом рынке продуктов или изделий (машин, конструкций, агрегатов, приборов, установок и т. д.).

Цели реализации мероприятий "дорожной карты" "Новые производственные технологии" – развитие прорывных НПТ как основы для технологического лидерства, разработка и внедрение импортонезависимых отечественных решений мирового уровня на промышленных предприятиях, стимулирование спроса на НПТ в высокотехнологичных отраслях промышленности, устранение нормативно-технических, научных, технологических, финансовых, кадровых и других барьеров.