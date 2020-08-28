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Происшествия

Подростки пропали из интерната в Нижнем Новгороде

29 августа 2020 17:41  [1] Происшествия
фото: ПСЦ Рысь

фото: ПСЦ Рысь

Воспитанники школы интерната №8, расположенной на ул. Голубева в Нижнем Новгороде, Алексей Рубанов и Сергей Савин ушли 28 августа и с тех пор о них ничего не известно. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Согласно информации, обоим подросткам по 15 лет, у обоих худощавое телосложение.

Лёша Рубанов 175 см. ростом, у него русые волосы и голубые глаза. На нём была синяя футболка и разноцветнвые шорты.

Серёжа Савин пониже, рост 165 см., каштановые волосы, глаза серые. Он был в серой кофте с капюшоном и тёмных спортивных штанах.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, о местоположении детей, просят связаться с правоохранителями по тел. 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

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