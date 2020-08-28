Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве по проекту "Великий Волжский путь" Бизнес

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве по проекту "Великий Волжский путь". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 29 августа руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, генеральный директор ООО "ТТ-Трэвел" Тарас Демура, директор областного департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергей Яковлев и представители туристических ведомств республик Татарстан и Марий Эл, Пермского края, Самарской и Кировской областей подписали соглашение о сотрудничестве по межрегиональному туристскому проекту "Великий Волжский путь".

Согласно информации, этим соглашением будут объеденены регионы Приволжского федерального округа в единый туристический кластер. Продвигать туры "Великого Волжского пути" будут через федерального туроператора TUI.

"Великий Волжский путь – это очень важный проект для развития туризма в регионах Приволжского федерального округа. Нижегородскую область многое объединяет с соседними регионами: это и географическая, и историческая, и культурная общность, и национальная самобытность, и, конечно же, река Волга. Я уверен, что проект поспособствует продвижению и развитию перспективных межрегиональных круизных направлений", – отметил глава департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В рамках подписанного документа приоритетными являются такие направления сотрудничества, как содействие взаимному обмену опытом и информацией в рамках реализации проекта, содействие в продвижении и популяризации межрегионального туристского проекта "Великий Волжский путь".