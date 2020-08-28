Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода Политика

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в совещании 29 августа также приняли участие заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и другие представители областной власти.

В ходе совещания обсудили реализацию ключевых проектов в рамках инфраструктурной программы "Город 800", создание паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", событийную программу к юбилею, а также механизмы вовлечения нижегородцев в подготовку к празднованию 800-летия.

"Я отмечаю очень высокий проектный уровень подготовки к этому не только всероссийскому, но, возможно, даже международному событию. Такой масштабной мобилизацией ресурсов и средств – свыше, чем на 20 млрд рублей, – без современного подхода управлять невозможно. Надеюсь, что в 2021 году мы увидим качественно реализованные событийные и инфраструктурные проекты, соответствующие масштабам праздника", – поделился впечатлениями вице-премьер РФ, сопредседатель оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Дмитрий Чернышенко.

"Отдельно хотел бы отметить, что фокус подготовки к юбилею держится на историческом аспекте события, с внимательным отношением к культурным ценностям, культурному коду, духовному воспитанию, волонтерскому движению, созданию комфортной городской среды. Все это поставит Нижний Новгород в один ряд с мировыми культурными и историческими центрами", – добавил Дмитрий Чернышенко.

"Правительство РФ в лице Дмитрия Николаевича и его коллег оказало большую поддержку при рассмотрении наших предложений в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Подготовка к юбилею охватит множество отраслей: образование, транспортную инфраструктуру, восстановление исторических памятников, благоустройство общественных пространств. Сейчас мы сконцентрированы на больших инфраструктурных проектах. Уже начаты работы по созданию крупнейшего образовательного комплекса в России - "Школы 800", развязки в Ольгине, которая будет введена в эксплуатацию до августа 2021 года. Развязку на Циолковского мы планируем сдать с опережением на пять месяцев и пустить по ней движение тоже в 2021 году. То же самое касается проектов, связанных с городским благоустройством. Наша задача – реализовать проекты до августа 2021 года, чтобы сам праздник нижегородцы и гости города встретили уже в Нижнем Новгороде, в облике которого произошли кардинальные изменения", – подчеркнул Глеб Никитин.

Ключевыми направлениями работы являются событийный календарь и инфраструктурная программа "Город 800", проекты вовлечения нижегородцев в подготовку празднования юбилея – "Команда 800" и "Волонтеры 800", а также программа по развитию благотворительности и волонтерского сообщества "800 добрых дел".

Важное направление подготовки – событийная программа. В культурной повестке на 2021 год - уже 30 крупных событий. Среди них – полюбившийся нижегородцам фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS, инклюзивный театральный фестиваль ПИАНО fest, фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие. Кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода станет масштабное шоу международного уровня. Оно пройдет 21 августа 2021 года на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:00.