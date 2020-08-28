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Происшествия

DAF протаранил поезд под Арзамасом

30 августа 2020 13:01  [85] Происшествия

Фото: Соцсеть ВКонтакте группа Регион-52

Большегруз DAF врезался в поезд на станции Пешелань в Арзамасском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло утром 29 августа, когда водитель бльшегруза нарушил правила движения, проезжая по не регулируемому железнодорожному переезду.

По материалам очевидцев, которые поделились кадрами и видеороликами в соцсетях, автомобиль DAF врезался в стоящий на переезде грузовой поезд, разорвав цепочку составов.

В пресс-службе ГУ МВД сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал. На водителя большегруза был составлен административный протокол о нарушении правил движения через железнодорожные пути (ч. 2 ст. 12.10 КоАП РФ).

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