DAF протаранил поезд под Арзамасом Происшествия

Фото: Соцсеть ВКонтакте группа Регион-52

Большегруз DAF врезался в поезд на станции Пешелань в Арзамасском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло утром 29 августа, когда водитель бльшегруза нарушил правила движения, проезжая по не регулируемому железнодорожному переезду.

По материалам очевидцев, которые поделились кадрами и видеороликами в соцсетях, автомобиль DAF врезался в стоящий на переезде грузовой поезд, разорвав цепочку составов.

В пресс-службе ГУ МВД сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал. На водителя большегруза был составлен административный протокол о нарушении правил движения через железнодорожные пути (ч. 2 ст. 12.10 КоАП РФ).