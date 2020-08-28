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Культура и отдых

Дореволюционную достопримечательность обнаружили на флигеле Усадьбы Рукавишниковых

30 августа 2020 14:13  [92] Культура и отдых

Фото: НГИАМЗ

Еще один фрагмент дореволюционной нивелирной сети Нижнего Новгорода обнаружен на флигеле Усадьбы Рукавишниковых. Об этом сообщается в группе Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) в соцсети ВКонтакте.

Нивелирные марки (или геодезические репе́ры) - это специальные металлические знаки, которые служат для закрепления на стенах домов точек с выявленной высотой над уровнем моря (абсолютной высотой). Знание абсолютной высоты тех или иных частей города бывает необходимо при строительных или коммунальных работах. В больших старых городах такие разновременные таблички составляют целую нивелирную сеть.

Обнаруженная нивелирная марка расположена на торцевой стене флигеля усадьбы, который выходит на улицу Пискунова. Этот знак является исторической деталью конца XIX века. Исследователи предполагают, что первые нивелирные марки появились в Нижнем Новгороде в 1896 году, на начальном этапе проектирования городской канализации.

Сейчас марку очистили от краски, теперь предстоит избавиться от ржавчины и покрыть достопримечательность защитным слоем.

В НГИАМЗ отмечают, что это не единственная нивелирная марка в Нижнем Новгороде. Сейчас специалисты будут разбираться с обозначениями на ней и особенностями нижегородской нивелирной сети.

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