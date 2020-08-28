Государство выявляет нижегородские предприятия, которые нуждаются в мерах поддержки Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Государство выявляет нижегородские предприятия, которые нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

В управлении пояснили, что в рабочие дни с 31 августа по 20 сентября сотрудники ведомства проводят мониторинги численности безработных граждан, а также высвобождения и неполной занятости на предприятиях региона.

Специалисты собирают и обобщают сведения о численности граждан, обратившихся в службу занятости и признанных безработными с назначением пособия; принимают заявления о постановке граждан на учет в качестве безработных через портал "Работа в России", что не требует от посетителей личного присутствия в центре занятости.

Сведения о высвобождении и неполной занятости работников, подающих работодателями в центры занятости населения в соответствии с законодательством, обобщаются, проводится работа по выявлению предприятий, нуждающихся в дополнительных мерах государственной поддержки, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

На сегодняшний день в Нижегородской области, как и во всей стране, действуют меры поддержки граждан и бизнеса, введенные в связи с принятыми мерами по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Как заявлял ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с середины июня в регионе замедлился рост регистрируемой безработицы.