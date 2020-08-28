Последние новости рубрики Общество
31 августа 2020 05:00  [594] "Бабье лето" придет к нижегородцам в начале недели
31 августа 2020 01:11  [150] Синоптики рассказали, что ждет нижгородцев 1 сентября
30 августа 2020 15:36  [210] Два общественных пространства благоустроили в Выксе
30 августа 2020 12:13  [206] Студентка Нижегородской сельхозакадемии Анна Биюшкина стала призером конкурса "Горизонт 2100"
30 августа 2020 11:38  [748] Стало известно новое число заболевших коронавирусом нижегородцев
30 августа 2020 09:03  [223] "В сфере ветеринарии нет случайных людей", - Евгений Лебедев
29 августа 2020 15:59  [231] Всероссийские сборы спасателей прошли в Нижегородской области
29 августа 2020 14:34  [351] Мотосубботник состоялся в Нижнем Новгороде в Единый день уборки берегов Волги
29 августа 2020 14:20  [324] Нижегородские центры занятости проведут горячую телефонную линию по трудоустройству
29 августа 2020 11:58  [1037] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
Общество

"Бабье лето" придет к нижегородцам в начале недели

31 августа 2020 05:00  [594] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Принято считать, что лето завершается, когда среднесуточная температура становится ниже +15°.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в регионе, где расположена Нижегородская область, такая температура устанавливается в последние дни августа, а в этом году природа подарит дополнительные теплые дни.

Предстоящая неделя стартует с очень теплого понедельника: ожидается +28° при малооблачной погоде. При этом синоптики не исключают кратковременный небольшой дождь.

Во вторник – 1 сентября, немного похолодает, а небо затянут легкие облака. Прогнозируется +22°, однако ощущаться будет как +24°. При этом поднимется сильный западный ветер с порывами до 12 м/с.

В среду 3 сентября станет еще немного прохладнее: в ночь - до +13°, а днем ожидается +14° при пасмурной погоде без осадков с умеренным северным ветром.

На следующий день облака рассеются, и при ясном небе температура поднимется до +19°. Аналогичную погоду можно ждать и в пятницу 4 сентября.

В субботу и воскресенье при малооблачной погоде столбики градусников поднимутся до +21°.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph