"Бабье лето" придет к нижегородцам в начале недели Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Принято считать, что лето завершается, когда среднесуточная температура становится ниже +15°.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в регионе, где расположена Нижегородская область, такая температура устанавливается в последние дни августа, а в этом году природа подарит дополнительные теплые дни.

Предстоящая неделя стартует с очень теплого понедельника: ожидается +28° при малооблачной погоде. При этом синоптики не исключают кратковременный небольшой дождь.

Во вторник – 1 сентября, немного похолодает, а небо затянут легкие облака. Прогнозируется +22°, однако ощущаться будет как +24°. При этом поднимется сильный западный ветер с порывами до 12 м/с.

В среду 3 сентября станет еще немного прохладнее: в ночь - до +13°, а днем ожидается +14° при пасмурной погоде без осадков с умеренным северным ветром.

На следующий день облака рассеются, и при ясном небе температура поднимется до +19°. Аналогичную погоду можно ждать и в пятницу 4 сентября.

В субботу и воскресенье при малооблачной погоде столбики градусников поднимутся до +21°.