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Один человек погиб в ДТП с бензовозом в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария произошла накануне вечером, 30 августа около д. Зелецино, на 7 км трассы М-7 в Кстовском районе.
Последствия ДТП ликвидировали семь спасателей.
По информации ГИБДД, водитель 1998 года рождения (стаж 4 года), управляя автомобилем ВАЗ, выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил смертельное ранение. Скончался до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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