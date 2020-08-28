Сквер в Вознесенском районе открыли после благоустройства Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Сквер в р.п.Вознесенское по ул.Ленина открыли после благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 31 августа 2020 года.

Были обустроены пешеходные дорожки из разноцветной брусчатки и асфальта, установлены скамейки и урны, высажено более 120 кустарников, появилось освещение. Также выполнено благоустройство фонтана. Работы проводились по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Наша главная задача при благоустройстве пространств - привлекать к этому процессу жителей. Об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. В каждом муниципалитете ежегодно проходит голосование по выбору приоритетных территорий, после чего жители активно участвуют в обсуждении концепций. Благодаря этому нам удалось качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. Они становятся более уютными и востребованными", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлен 1,5 млрд рублей.