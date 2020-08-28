Сотрудник нижегородского банка несколько месяцев похищал деньги из кассы

Сотрудник нижегородского банка несколько месяцев похищал из кассы деньги. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 31 августа 2020 года, соответствующее уголовное дело направлено в суд.
Следствием установлено, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года молодой сотрудник банка, занимая должность старшего менеджера, неоднократно похищал из кассового ящика деньги, а также совершил хищение средств со счета клиента банка, подделав его подпись на кассовом ордере.
Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.
В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину признал в полном объеме и возместил ущерб.
Напомним, другой сотрудник банка подозревался в хищении денег с карты нижегородского студента после того, как оформил на студента неименную карту рассрочки платежа.
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