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Культура и отдых

Cквер и набережную в Выксе благоустроили

31 августа 2020 10:40  [30] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Сосновый сквер в микрорайоне Жуковского и набережную по улице 1 Мая в Выксе открыли после благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 31 августа 2020 года. Работы проходили по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Была уложена брусчатка, установлены уличное освещение и видеонаблюдение, скамейки и урны. На набережной появились площадки для пляжного футбола и волейбола. Вдоль береговой линии пруда сформирована пляжная зона.

"Ежегодно Выкса показывает отличные примеры благоустройства территорий, где учтены пожелания всех слоев населения. Городской округ дважды становился победителем всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Парк "Лебединый рай" не только пришелся по душе жителям, но и получил высокую оценку федеральных экспертов. В этом году здесь также должны будут приступить к благоустройству парка "Баташев", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По улице 1 Мая стоимость работ составила около 8,5 млн рублей, а в сквере в микрорайоне Жуковского - 3,2 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Оба общественных пространства участвовали в рейтинговом голосовании, за их благоустройство проголосовало большинство жителей.

Как сообщал ранее губернатор Глеб Никитин, что всего в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлен 1,5 млрд рублей.

Напомним, что сквер в Вознесенском районе также открыли после благоустройства в конце августа.

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