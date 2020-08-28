Поисковики обнаружили под Ленинградом останки летчика родом из Горьковской области Общество

Поисковики обнаружили под Ленинградом останки летчика родом из Горьковской области. Об этом сообщает местный портал.



Согласно информации, сохранившиеся останки советского 22-летнего лётчика Сергея Фадеева поисковики отряда "Крылья Родины" нашли в Тосненском районе Ленинградской области. В болоте тело практически забальзамировалось.





Выяснилось, что родом Сергей Фадеев был из Горьковской области. В настоящее время в Нижнем Новгороде проживают дети его родного брата, который также воевал на фронте в годы Великой Отечественной войны.



Останки героя передадут родственникам и захоронят на мемориальном кладбище в Нижнем Новгороде. Погребение запланировано на 14 сентября.





Пилот пропал без вести 77 лет назад после того, как его самолёт сбили под Ленинградом. Поисковики выяснили, что 20 марта 1943 года Сергей Фадеев поднялся в воздух на самолёте американского производства "Томагавк Р-40". Он сопровождал штурмовики Ил-2, которые атаковали вражеские позиции около деревни Ульянка.



Самолёт оказался прошит снарядами от хвоста до мотора, один из которых разорвался в кабине. Таким образом, лётчик был убит ещё в воздухе осколками.



Когда останки пилота извлекли из воздушного судна, в спецкармане галифе у него нашли медальон с фотокарточкой, но изображение не сохранилось, а также миниатюрную записную книжку с адресами знакомых; а в кармане лётного комбинезона лежал сверток из газеты с махоркой. На газетном обрывке сохранилась дата – 18 марта 1943 года.