Вячеслав Кантор о том, как новая толерантность может помочь в борьбе с экстремизмом

Вячеслав Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, является также основателем и президентом Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП), поэтому в вопросах толерантности его можно считать признанным экспертом. Что же касается самой толерантности, то Вячеслав Кантор убеждён: сегодня она нужна Европе, как никогда. Другое дело, что сам подход к толерантности, само её понятие в обществе должно измениться.

О том, что современное европейское и в целом западное общество переживает ценностный кризис, говорить уже не приходится. Как отмечает Вячеслав Кантор, начало этому было положено достаточно давно, однако настоящее обострение произошло после 2008 года, когда затяжной экономический кризис перерос в кризис политический, а картина мира тем временем также менялась и вновь стала полицентричной, причём как в политическом и экономическом, так и в культурном плане. Всё это вкупе уже привело к тому, что европейцы, проживавшие последние десятилетия в относительном спокойствии, безопасности и благосостоянии, почувствовали себя незащищёнными и уязвимыми, оказались лицом к лицу с глобальной конкуренцией и новыми конкурентами. По всей Европе, отмечает Вячеслав Кантор, начали всё чаще звучать вопросы о том, не потеряет ли континент своей актуальности в мире, сохранится ли для будущих поколений высокий уровень жизни, выживут ли национальные и культурные ценности и наследия? Все эти вопросы лишь усугубились той волной миграции, с которой Европа столкнулась в середине 2010-х годов. С потоком мигрантов изменилась сама социальная структура Европы, а сформированные приезжими национальные и религиозные меньшинства оказались перед угрозой стать жертвами притеснений, либо же сами могли стать агрессорами и тем самым ответную агрессию и напряжённость принимающего их общества. Если наложить на это усугубляющуюся фрагментацию общества, рост пропасти между людьми с достатком и бедными, общий страх перед неизбежными изменениями, то всё это создаёт напряжённую обстановку, являющуюся идеальной средой для роста радикализма и экстремизма, убеждён Вячеслав Кантор.

Для властей и лидеров общественного мнения в такой ситуации, разумеется, главным приоритетом должно стать разрешение страхов общества – причём страхов как большинства, так и меньшинств. А для этого, говорит Вячеслав Кантор, эти страхи необходимо понимать и чувствовать приближающиеся кризисы, их вероятность и возможные формы. Страхи, как общин меньшинств, так и большого числа людей в обществе, должны быть надлежащим образом разрешены и активно устранены. Никакой неограниченной толерантности, убеждён Вячеслав Кантор, необходимо устранение угроз, а не принятие их. Для этого и необходимо новое мышление для Европы, мышление, ориентированное на мультикультурное и разнообразное общество, каковым оно является сегодня, и при этом приемлемое не только для мировых лидеров, но и для рядовых граждан. Сам Вячеслав Кантор уверен, что подобной новой идеей должна стать безопасная толерантность – концепция, которую он сам продвигает и поддерживает на протяжении многих лет. Безопасную толерантность нельзя путать с невмешательством в общественные дела и процессы, подчёркивает Вячеслав Кантор, поскольку подобный пассивный подход предотвращает лишь явные нарушения прав человека, причём когда они уже совершаются. Необходимо же устранять угрозы до того, как они приобретают форму свершения. Необходимо направлять внимание в те сферы и области, где эта угроза особенно велика, и не проявлять толерантности к её признакам и предпосылкам, к течениям и трендам, которые способны подорвать стабильность и безопасность как общества в целом, так и отдельных граждан. Именно по этой границе – границе безопасности – и должна проходить та линия, что ограничивает толерантность, убеждён Вячеслав Кантор.

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