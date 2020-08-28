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Общество

"Т Плюс" вложит 255,5 млн рублей в техническое перевооружение Дзержинской ТЭЦ

31 августа 2020 15:02  [60] Общество

ПАО "Т Плюс" до конца 2023 года вложит 255,5 млн рублей (без НДС) в техническое перевооружение Дзержинской ТЭЦ. Соответствующее трехстороннее соглашение подписали генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава города Дзержинска Иван Носков, рассказали в пресс-службе компании.

Программа технического перевооружения Дзержинской ТЭЦ включает проекты по замене, модернизации оборудования и внутристанционных коммуникаций. Они позволят повысить энергоэффективность работы станции и системы теплоснабжения города в целом.

Ранее, в 2019 году между "Т Плюс" и Нижегородской областью было подписано соглашение о взаимодействии в развитии теплоснабжения Нижнего Новгорода, в соответствии с которым компания реализует четырехлетнюю программу технического перевооружения Сормовской ТЭЦ.

"Т Плюс" всегда готова работать над повышением эффективности теплоснабжения потребителей. Для нас главное – это иметь четкое долгосрочное видение развития. В лице Нижегородской области мы видим надежного партнера, который всегда открыт к применению новейших инструментов для развития теплоснабжения", - отметил Андрей Вагнер.

"Соглашение не только откроет перспективы для долгосрочного развития теплоэнергетического комплекса области, но и поможет надёжному и качественному обеспечению жителей коммунальными ресурсами. Я очень ценю то, что делает компания "Т Плюс" в нашем регионе. Причём не только в плане качественного теплоснабжения. Хочу сказать спасибо за реализацию многих социальных проектов," - сказал Глеб Никитин.

"Для нас важно, что компания "Т Плюс" заинтересована в развитии системы централизованного теплоснабжения Дзержинска и готова обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию сетей и оборудования. В рамках долгосрочного развития города запланировано строительство новых школ, детских садов, физкультурных комплексов и многое другое. Каждый из новых социальных объектов должен быть обеспечен всеми необходимыми коммуникациями. Сегодня мы подтвердили свою готовность к взаимодействию по обновлению сетей теплоснабжения Дзержинска", - подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

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