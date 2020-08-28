"Единая Россия" предложила вернуться к страхованию от безработицы Политика

Возможность возращения к практике страхования занятости обсудили на совещании по вопросам государственной политики в сфере занятости. Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отмел, что страхование занятости может сделать ситуацию более справедливой для всех сторон. Сейчас же, в условиях пандемии работодатели были вынуждены сокращать сотрудников — однако если проводить сокращение по закону, то это приводит к росту расходов. Поэтому руководители зачастую вынуждали своих работников увольняться по собственному желанию, чтобы не выплачивать все необходимые средства.

Подобного рода система страхования существовала в России ранее — однако тогда налогообложение было недостаточно отрегулировано. Это привело к тому, что организации старались различными способами снизить взносы, которые они платят — в результате эксперимент признали неудачным. По словам Андрея Исаева, сейчас в страховании могут участвовать и работники, и работодатели, и государство. Это может быть выгодно всем сторонам.

Во-первых, это помогло бы снизить расходы работодателей.

"При сокращении работника работодатель своевременно сообщает в службу занятости, и выплаты всех выходных пособий были бы возложены на нее (то есть, на государство, поскольку службы занятости финансируются из бюджета", — отметил Андрей Исаев.

Во-вторых, страхование дает гарантию для работника, что при увольнении он получит все, что ему причитается. Андрей Исаев подчеркнул, что в условиях пандемии многие сотрудники не воспользовались правом на получение предусмотренных законом средств. Кроме того, это поможет решить проблему с долгами по зарплате в обанкротившихся организациях.

"Каждый раз, когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы", — отметил парламентарий.

В Минтруде готовы обсуждать эту инициативу — в ведомстве отметили, что ее нужно проработать с профсоюзами и работодателями, чтобы не получить обратного эффекта.

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что система служб занятости нуждается в глобальном реформировании. Это показала пандемия — ведомства в регионах не справлялись с наплывом заявок. Во-первых, службы должны работать как единый механизм во всех регионах России.

"Сегментированность службы приводит к ориентации ее работы на один регион, а нам необходимо, чтобы была единая система служб занятости по всей стране, только так можно обеспечить мобильность трудовых ресурсов", — сказал Сергей Неверов.

В частности, из-за этого складываются парадоксальные ситуации, когда человек, лишившийся работы в одном регионе, должен возвращаться в тот, где он прописан, чтобы получать пособия. В "Единой России" предлагают снять это ограничение и позволить гражданам вставать на учет в службу занятости по месту фактического пребывания.

Кроме того, пандемия вскрыла и другие системные проблемы, связанные с излишним бюрократизмом служб. К примеру, чтобы получать пособие после прекращения деятельности, индивидуальному предпринимателю нужно было закрывать ИП. То же касается и самозанятых. "Единая Россия" считает, что эту ситуацию нужно менять.

"Может быть, достаточно было бы уведомления налогового органа и органа самозанятости о приостановке деятельности индивидуального предприятия или временном прекращении получения дохода для того, чтобы воспользоваться всеми правами", — сказал Андрей Исаев.

Обсуждение идей по реформированию системы занятости в стране продолжат на площадке "Единой России" — в нем примут участие представители профильных министерств и ведомств, профсоюзы и работодатели для того, чтобы найти решение, которое устроило бы все стороны. А уже в осеннюю сессию депутаты фракции намерены доработать поправки к законопроекту об изменении Трудового кодекса и принять закон, защищающий права работников на "удаленке", в текущем году.

Руководитель региональной общественной приемной Д.А. Медведева, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Виктор Лунин отметил необходимость адаптации системы предложений и спроса в сфере занятости населения к реальному состоянию рынка труда.

"Об этом свидетельствуют обращения граждан к депутатам и в партийные органы в последние месяцы. Речь, зачастую, идет о требованиях новых подходов к системе работы центров занятости. Некоторые из этих требований справедливы, но требуют оперативного законопроектного обеспечения, которое уже было реализовано "Единой Россией" и ее депутатами в доработке целого ряда законодательных актов. Например, мы не всегда можем подключить к взаимодействию территориальный центр занятости, если регистрация гражданина не совпадает с местом его фактического проживания", - пояснил руководитель приемной.

Он отметил, что сегодня в области фиксируется более 45 тысяч безработных, и в то же время в региональном банке 43,8 тысяч вакансий, то есть существенно возрастает ресурс, связанный с самостоятельной дистанционной работой.

"Однако сайты "Работа в России" и "Госуслуги" требуют дальнейшего сочетания при подаче заявлений о поиске работы. Подчас излишне усложнена и даже ограничена возможность прикрепления к заявлению документов об образовании (квалификации), резюме и других документов с целью квалифицированного подбора вакансий. Другими словами, цифровизация в этой сфере еще на подходе, хотя многое, безусловно, уже сделано", - сказал Виктор Лунин.

"Действительно, нет худа без добра. Многие начинания в преодолении трудностей в период пандемии выводят на новые перспективные подходы в деле социальной поддержки населения, обеспечения прав граждан. Мы убедились в этом по результатам тематических приемов по проблемам трудового законодательства, услышали конкретные предложения и справедливые требования в этот сложный период. Мнения граждан представили в центральную приемную председателя "Единой России", и надеемся на конкретные меры, в том числе, законодательного характера, в решении проблем восстановления занятости населения и развития рынка труда", - резюмировал Виктор Лунин.