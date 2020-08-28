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Политика

"Школа, колледж, училище, вуз закладывают прочный фундамент будущих достижений", - Юрий Шалабаев

01 сентября 2020 09:41  [33] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем знаний.

"Закончилось лето. Впереди новый учебный год, наполненный новыми знаниями, успехами и заботами, общением с преподавателями и друзьями.

Школа, колледж, училище, вуз закладывают прочный фундамент будущих достижений. Уверен, что вы приложите все силы, чтобы получить глубокие знания и добиться отличных результатов. Желаю вам пронести через многие годы жажду открытий и интерес к обучению. В современном динамично развивающемся мире это необходимо каждому человеку.

Особые слова сегодня – первоклашкам и их родителям. В 2020 -2021 учебном году в Нижнем Новгороде за парты впервые сядут 15 535 первоклассников. Желаю ребятам большого успеха на новом этапе жизни, а их мамам, папам, бабушкам и дедушкам – сил и оптимизма", - отмечается в поздравлении.

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