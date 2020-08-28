Нижегородская область и Татарстан проведут совместные мероприятия до конца 2021 года Политика

Нижегородская область и Республика Татарстан проведут около 100 совместных мероприятий в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, здравоохранения, культуры и спорта до конца 2021 года. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области. Все мероприятия пройдут в рамках плана сотрудничества на 2018-2021 годы.

В минувшие выходные Татарстан отпраздновал День образования Республики. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с этим событием.

"Нижегородскую область и Татарстан связывают крепкие деловые и дружеские узы. Между нами много общего: оба региона – флагманы российской промышленности. Кроме того, у нас имеется мощнейший образовательный и научный потенциал", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин заверил, что наш регион продолжит наращивать объемы всестороннего сотрудничества с Татарстаном и пожелал каждому жителю Республики мира и добра.

Так, в рамках партнерского соглашения Нижегородская область передала Татарстану свой опыт инвестиционного развития, наработки по предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения. В свою очередь, нижегородские специалисты изучили практику Татарстана по внедрению электронной карты жителя. Всего в 2019 году было проведено около 40 совместных мероприятий.

"Говоря о сотрудничестве в области культуры, стоит отметить прошедший в Нижегородской области IX Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского народного творчества "Милли Кой". Кроме того, традиционный для Татарстана "Сабантуй" прошел как в нижегородских муниципалитетах, так и на областном уровне", – сообщила глава департамента внешних связей Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что с целью углубления взаимодействия региона с Республикой был разработан план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ был подписан в рамках IX международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2018".