Волгу исследуют на наличие опасного микропластика Общество

Проба воды Волги в районе Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Исследование Волги на содержание микропластика проводится в Нижегородской области в рамках проекта "Чистая Волга" экологического фонда "Без рек, как без рук". Об этом сообщил журналистам руководитель проекта Олег Ломаков.

Микропластик разделяется на первичный и вторичный. Первичный – это те добавки, которые применяются при изготовлении косметики, тканей, асфальтовой смеси и других синтетических изделий. Вторичный – продукт разложения пластиковых изделий.

Как пояснил Олег Ломаков, в воду микропластик попадает посредством коммунальных и ливневых стоков, а также ветром. В качестве примера он привел стирку флисовой кофты – каждый раз изделие теряет 0,5% своей массы. Через стоки это попадает в водоемы.

"Постепенно микропластик распределяется в мировом океане, его употребляют представители экосистемы – рыбы, птицы, млекопитающие. По пищевой цепи это попадает в организм человека. Каждая частица микропластика является маленьким магнитом, который аккумулирует большое количество вредных элементов, например таких, как тяжелые металлы и бактерии", - рассказал руководитель проекта о вреде микропластика.

Исследование воды на содержание микропластика активно проводится во всем мире, но, преимущественно, в соленых водоемах. В России этот проект является инновационным. Независимые экологи фонда при поддержке частных инвесторов адаптировали методику под пресную воду.

(сбор проб воды, фото: НИА "Нижний Новгород")

В прошлом году фондом были исследованы Ока в пределах Московской области и Дон. В этом году – Волга в районе Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары, Волгограда и Астрахани.

"Волга является транспортной артерией, которая приносит все отходы и загрязнители в Каспийское море. Оно является замкнутым бассейном, на берегах которого проживают большое количество людей", - пояснил значимость исследования реки Олег Ломаков.

Как рассказал научный консультант фонда Максим Платонов, отбор проб воды начинается в 10 км выше каждого города и заканчивается в 10 км ниже по течению. Это делается, чтобы понять уровень влияния жизнедеятельности города на состояние реки.

На сегодняшний день эксперты уже отобрали семь проб на микропластик в Нижегородской области. Ранее на "фоновом участке" Волги в Тверской области, где практически нет никакой промышленности, было отобрано 57 различных проб, в том числе на наличие микропластика. В Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани, где исследования будут проходить в сентябре, планируется взять 50 проб.

Чтобы взять одну пробу, требуется несколько часов. Некоторые параметры оборудование определяет сразу, по другим - уходит до двух недель.

"Микропластик в воде увидеть очень сложно. В лаборатории мы перекисью водорода будем разлагать органику – водоросли, мелкие организмы, и только потом сможем приступить к анализу", - сказал Максим Платонов.

(сбор проб воды, фото: НИА "Нижний Новгород")

Результаты исследований будут представлены в декабре. Данные передадут на географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова для подготовки научного труда по описанию экологического состояния Волги. Также отчет будет направлен руководству Международной некоммерческой организации Rivercleanup.