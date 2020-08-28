Нижегородская область договорилась о банковской поддержке бизнеса Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Корпорация развития Нижегородской области и МСП Банк подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает финансирование инвестиционных проектов регионального бизнеса.

Среди приоритетных направлений деятельности стороны определили поддержку инфраструктуры в сфере энергетики, сельского хозяйства и биоресурсов, развития туризма и рекреационных зон, промышленности и женского предпринимательства.

В 2020 году МСП Банк уже предоставил субъектам малого и среднего бизнеса Нижегородской области более 415 млн рублей кредитных средств, в том числе более 330 млн рублей - для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.

"Рассчитываем, что партнерство с МСП Банком существенно усилит возможности малого и среднего бизнеса нашего региона в реализации новых проектов, сделает финансовые инструменты банка более востребованными для нижегородских предпринимателей", - сказал генеральный директор Корпорации Тимур Халитов.

Заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос сообщил: "Мы видим, что у нижегородских предпринимателей есть большой потенциал для роста и развития, и МСП Банк в сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области предоставит субъектам МСП региона финансовые инструменты для достижения новых амбициозных целей".