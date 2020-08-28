Последние новости рубрики Бизнес
31 августа 2020 17:15  [63] Банк "Открытие" приглашает на вебинар по запуску стартапов в сфере финансовых технологий
31 августа 2020 17:14  [65] Нижегородская область договорилась о банковской поддержке бизнеса
31 августа 2020 12:55  [239] "Кристалл" в Дзержинске оштрафовали за нарушения охраны труда
30 августа 2020 12:46  [192] Государство выявляет нижегородские предприятия, которые нуждаются в мерах поддержки
29 августа 2020 19:50  [313] Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве по проекту "Великий Волжский путь"
28 августа 2020 17:19  [410] Чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья в I полугодии увеличилась незначительно
28 августа 2020 14:55  [672] Делегация Арзамасского приборостроительного завода провела переговоры о сотрудничестве на форуме "Армия-2020"
28 августа 2020 12:40  [272] Банк "Открытие" получил премию "FINAWARD" за образовательное мобильное приложение Open Aсademy
28 августа 2020 10:30  [359] Первые в России новые комплектующие для судов начали производить в Нижегородской области
27 августа 2020 16:06  [285] "Территории с ОЭЗ являются привлекательными для вложения средств", - Глеб Никитин
Бизнес

Нижегородская область договорилась о банковской поддержке бизнеса

31 августа 2020 17:14  [65] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Корпорация развития Нижегородской области и МСП Банк подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает финансирование инвестиционных проектов регионального бизнеса.

Среди приоритетных направлений деятельности стороны определили поддержку инфраструктуры в сфере энергетики, сельского хозяйства и биоресурсов, развития туризма и рекреационных зон, промышленности и женского предпринимательства.

В 2020 году МСП Банк уже предоставил субъектам малого и среднего бизнеса Нижегородской области более 415 млн рублей кредитных средств, в том числе более 330 млн рублей - для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.

"Рассчитываем, что партнерство с МСП Банком существенно усилит возможности малого и среднего бизнеса нашего региона в реализации новых проектов, сделает финансовые инструменты банка более востребованными для нижегородских предпринимателей", - сказал генеральный директор Корпорации Тимур Халитов.

Заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос сообщил: "Мы видим, что у нижегородских предпринимателей есть большой потенциал для роста и развития, и МСП Банк в сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области предоставит субъектам МСП региона финансовые инструменты для достижения новых амбициозных целей".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph