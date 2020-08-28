Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал очереди за справками по COVID-19 для детсадовцев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов разъяснил необходимость наличия справки об отсутствии COVID-19 для детей, идущих в детсад.

Необходимость в разъяснениях возникла после того, как в двух поликлиниках Нижнего Новгорода родители выстроились в огромные очереди за справками.

"Завтра все школы и детские сады начнут свою работу в очном формате с соблюдением нового временного СанПиН, который не предъявляет требований к предоставлению каждым школьником и воспитанником детского сада медицинской справки об отсутствии коронавируса, либо об отсутствии контакта с заболевшим COVID-19", - объяснил министр.

"Справки предоставляются только в том случае, если ребенок перенес заболевание или контактировал с заболевшим. Именно такую справку и нужно предоставить в образовательное учреждение. Все остальные дети будут допускаться в образовательные организации по результатам ежедневной термометрии", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в соответствии с требованиями СанПиН предъявить медицинскую справку об общем состоянии здоровья ребенка необходимо, если он отсутствовал в детском саду более пяти дней.

Заместитель губернатора добавил, что в причинах возникновения очередей министерство здравоохранения разбирается.

"Скорее всего, люди поверили искаженной информации, которая, к сожалению, время от времени появляется в соцсетях, а порой и в родительских чатах, хотя мы неоднократно разъясняли ситуацию с получением справок, в том числе и на общем online-родительском собрании, и через средства массовой информации", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также напомнил, что с 26 августа 2020 года минздрав организовал телефонную линию по вопросам, связанным с получением медицинских справок в дошкольные и общеобразовательные учреждения региона.

Нижегородцы могут обращаться по телефонам: 8 (831) 435-31-47, 435-31-44. Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00.