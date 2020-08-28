Ревнивая нижегородка избила соперницу и оставила ее связанную на футбольном поле Происшествия

Фото: архив НИА "Нижний Новгород"

Жительнице Нижегородской области, которую подозревают в том, что они избила соперницу и оставила ее связанную на футбольном поле, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Следователи установили, что обвиняемая, ревнуя мужа к сопернице, избила ее, а потом силой заставила пойти на территорию расположенного рядом футбольного поля.

Там она резиновыми шлангами привязала потерпевшую с металлическому столбу. Причем привязала так, что соперница не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Ее удалось освободить лишь через несколько часов благодаря сотрудникам полиции.

В отношении ревнивой жены возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением предметов, используемых в качестве оружия" (п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление предусматривает пять лет лишения свободы.