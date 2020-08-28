Последние новости рубрики Происшествия
31 августа 2020 18:26  [33] Ревнивая нижегородка избила соперницу и оставила ее связанную на футбольном поле
31 августа 2020 17:07  [91] Сотрудника нижегородского фитнес-клуба оштрафовали из-за отравления посетителей хлором в бассейне
31 августа 2020 11:29  [198] Подрядчик пытался незаконно вывезти отходы после сноса дома по ул.Самочкина
31 августа 2020 10:40  [179] Житель Выксунского района до смерти избил свою пожилую мать
31 августа 2020 09:51  [258] Сотрудник нижегородского банка несколько месяцев похищал деньги из кассы
31 августа 2020 09:15  [1068] Один человек погиб в ДТП с бензовозом в Кстовском районе
30 августа 2020 13:01  [1061] DAF протаранил поезд под Арзамасом
29 августа 2020 18:40  [369] Три человека ранены в массовом ДТП под Нижним Новгородом
29 августа 2020 17:41  [356] Подростки пропали из интерната в Нижнем Новгороде
28 августа 2020 14:31  [1664] Нижегородский "вор в законе" пойдет под суд
Происшествия

Ревнивая нижегородка избила соперницу и оставила ее связанную на футбольном поле

31 августа 2020 18:26  [33] Происшествия

Фото: архив НИА "Нижний Новгород"

Жительнице Нижегородской области, которую подозревают в том, что они избила соперницу и оставила ее связанную на футбольном поле, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Следователи установили, что обвиняемая, ревнуя мужа к сопернице, избила ее, а потом силой заставила пойти на территорию расположенного рядом футбольного поля.

Там она резиновыми шлангами привязала потерпевшую с металлическому столбу. Причем привязала так, что соперница не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Ее удалось освободить лишь через несколько часов благодаря сотрудникам полиции.

В отношении ревнивой жены возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением предметов, используемых в качестве оружия" (п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление предусматривает пять лет лишения свободы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph