"Центр 800" и "Архитектурные излишества" запускают серию видеопрогулок по Нижнему Новгороду Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Центр 800" и создатель Telegram-канала "Архитектурные излишества" Павел Гнилорыбов запускают серию видеопрогулок по Нижнему Новгороду – проект "Привет, старина". Об этом сообщает "Центр 800".

Проект предполагает четыре выпуска о знаковых с точки зрения архитектуры и исторической ценности зданиях, которые приведут в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода.

Первый выпуск вышел 31 августа, и его уже можно посмотреть на канале "Архитектурные излишества". Он посвящен "Блиновскому пассажу" и Дому Мичурина на улице Рождественской, корпусу мануфактурных складов Нижегородской ярмарки, ярмарочной водозаборной станции на Стрелке и городскому училищу М.В. Ломоносова на улице Гоголя. Выпуски будут выходить раз в две недели.

Видео предоставил "Центр 800"