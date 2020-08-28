Как максимально выгодно получить деньги под залог ПТС автомобиля

Оформление кредита под залог ПТС отличается от обычного потребительского займа. Как правило, заемщикам выдается максимальный лимит, исходя из рыночной стоимости транспорта. Кроме того, взять займ под залог авто могут клиенты с плохой кредитной историей и даже при наличии текущих просрочек. Это выгодно отличает займы с обеспечением от других кредитных программ.

Однако необходимо учитывать, что вы не просто берете деньги в долг, но и доверяете свое имущество кредитору. Именно поэтому важно выбрать надежную организацию, которая не будет нарушать ваши права.

Как выбрать надежного кредитора с лучшими условиями

Не нужно торопиться, выбирая микрокредитную компанию или автоломбард. Для того чтобы получить кредит на выгодных условиях, обращайте внимание на следующие особенности:

• Наличие свидетельства о нахождение компании в реестре МФО. Некоторым автоломбардам выгодно выдавать денежные займы неофициально. Для вас это может обернуться серьезными проблемами. Поэтому ищите ломбард, который предоставляет услуги официально. Проверить компанию можно на сайте Центробанка или, запросив выписку из реестра ЕГРЮЛ.



• Корректность договора. Перед тем как оформлять получение денег под залог ПТС автомобиля, прочтите все пункты договора. Особое внимание следует уделить полной стоимости займа, условиям возврата задолженности и штрафным санкциям. Также в договоре должен быть прописаны условия изымания автомобиля в случае просрочки. Это важный нюанс, о котором вы должны знать.



• Условия кредитования. Изучите условия на сайте и подайте заявку, чтобы получить точные данные. Лучше подать запрос в несколько компаний и выбрать наиболее выгодное предложение.



• Длительность работы в сфере займов. Желательно, чтобы компания не была «однодневкой». Минимальный срок регистрации организации – 2-3 года. От кредитования в новых ломбардах лучше отказаться.



• Хорошая репутация. Вам потребуется изучить тематические порталы, чтобы собрать отзывы о кредиторе. Но помните, что они носят субъективный характер. Если вы найдете негативный комментарий, можно попробовать связаться с пользователем, который его оставил, чтобы уточнить детали.

Берем деньги под залог ПТС автомобиля в Автоломбарде

Получить быстрый займ под залог автомобиля в ломбарде – легко! Это главный плюс. Вам не нужно будет собирать многочисленные справки, искать поручителя, а потом ждать ответ 3-7 дней. Как правило, ответ сообщается за 15-30 минут, получить деньги можно за день. 95% заявок получают одобрение, даже если у заемщика плохая кредитная история.

У автоломбардов низкие требования к потенциальным клиентам. Получить деньги под залог ПТС автомобиля могут граждане России старше 18 и моложе 65 лет, имеющие временную или постоянную прописку в регионе выдачи.

Еще один важный плюс – минимальный пакет документов! Деньги выдаются по трем документам – паспорту гражданина РФ, оригиналу ПТС и СТС. Паспорт транспортного средства остается на хранении у кредитора, пока вы не погасите весь долг и проценты. Подтверждать занятость и доход необязательно. Поэтому оформить займ могут даже безработные и самозанятые лица.

Размер кредита зависит от рыночной стоимости машины, а не от платежеспособности и кредитной истории заявителя. В микрокредитной компании «Ваш Инвестор» можно получить взаймы до 95% от рыночной цены транспорта, но не более 1 000 000 рублей (для частных клиентов). Для юридических лиц сумма займа увеличена до 5 000 000 рублей. Заложить можно не только авто, но и другие виды транспорта.

Как видите, данный вид кредитования имеет массу преимуществ, но есть и минусы: высокая ставка, в сравнение с банками; ограниченный срок кредитования (1-2 года, но с возможностью продления договора).

Оформляем кредит под залог автомобиля в банке

Если вы не доверяете автоломбардам и решили получить средства под залог ПТС в банке, вы должны быть готовы к более высоким требованиям. Кредитование доступно гражданам России старше 21 года и моложе 65 лет. Необходимо иметь постоянную прописку в регионе присутствия отделения банка. Временная регистрация уже не подойдет. Также требуется стабильный источник дохода и стаж – от 3 месяцев на текущем месте работы.

Процедура оформления так же отличается от выдачи займа в МКК: вам нужно представить все документы и приехать в офис на оформление. Рассмотрение заявки осуществляется в срок от 1 до 7 дней в зависимости от организации.

Транспортное средство подвергается тщательной проверке в специализированном сервисе. Дополнительно нужно оформить страховку КАСКО. Стоимость полиса варьируется от 30 до 150 тысяч рублей (это зависит от марки машины, года выпуска, количества лошадиных сил и опытности водителя).

Вариант взять займ под ПТС у частного лица

Также можно оформить займ у частного лица, но это не самое лучшее решение. Некоторые кредиторы просят внести предоплату, после чего пропадают, а вы остаетесь без денег. Также встречается большая комиссия за получение денег, поскольку частное лицо выдает займы не наличными, а через сторонний сервис.

Учитывая, существующие риски, рекомендуем отказаться от получения частного займа. Это сэкономит ваши нервы и деньги.

В чем разница и что выгоднее – заключение

Безусловно, выгоднее взять займ под ПТС в банке из-за более низкой процентной ставки, но есть несколько минусов:

• длительный срок рассмотрения заявки – до 7 дней;

• высокие требования к заемщикам – нужна положительная история;

• расширенный пакет документов, включающий справку 2-НДФЛ;

• необходимость оформления полиса КАСКО, если транспорт будет находиться в пользовании заемщика.

Если вам нужен быстрый кредит под залог автомобиля на хороших условиях, обращайтесь в автоломбард, работающий легально. В МКК "Ваш инвестор" Нижний-Новгород займы выдаются на срок до 2 лет с возможностью продления договора. Решение принимается за 15 минут, деньги можно получить в тот же день наличными или переводом на банковскую карту. Все максимально просто и безопасно!

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