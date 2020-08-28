Детям-сиротам Нижнего Новгорода одобрили квартиры в деревне Кусаковка

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Депутаты постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на заседании 1 сентября одобрила передачу в муниципальную собственность 19 квартир для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба
Из общего количества квартир три расположены в деревне Кусаковка, еще три - в Канавинском районе, две квартиры – в Автозаводском районе. Оставшиеся 11 квартир расположены в сельском поселке Новинки.
В пресс-службе добавили, что существуют акты осмотра жилых помещений, подтверждающие, что их техническое состояние соответствует всем требованиям и квартиры подлежат приемке.
Депутаты приняли решение поддержать данный вопрос и вынести его на заочное голосование городской Думы с применением опросного листа.
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