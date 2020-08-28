Глеб Никитин поздравил жителей Узбекистана с Днем независимости Республики Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравительные телеграммы в адрес Чрезвычайного и Полномочного посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова и хокима Кашкадарьинской области Зоира Мирзаева в связи с празднованием Дня независимости Республики Узбекистан.

Глава региона пожелал всем жителям Узбекистана мира, здоровья и благополучия и высоко оценил партнерские связи, сложившиеся у республики с Нижегородской областью.

"Узбекистан является стабильным и перспективным партнером Нижегородской области. Рост объемов торгового взаимодействия между нашим регионом и этим государством наблюдается с 2016 года. В I полугодии 2020-го товарооборот Нижегородской области с Узбекистаном увеличился в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 94 миллиона долларов. При этом 98% в структуре товарооборота приходится на экспорт нижегородской продукции", - сказал Глеб Никитин.

Экспорт составил $92 млн, импорт - $2 млн. По объему товарооборота с Нижегородской областью Узбекистан занял 14-е место из 128 стран – внешнеторговых партнеров региона. Основу нижегородского экспорта составили в I полугодии средства наземного транспорта и их части, изделия из черных металлов, различные химические соединения, а также древесина, бумага и картон. В 2019 году экспортерами нижегородской продукции в Республику Узбекистан стали более 175 предприятий.

Между ведущими университетами Нижегородской области и вузами Республики Узбекистан действует 11 договоров о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. В 2019-2020 учебном году в вузах Нижегородской области учились 300 граждан Узбекистана.