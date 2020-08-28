Все первоклассники в Нижегородской области получили страховые полисы от партпроекта "В будущее с "Единой Россией" Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородские первоклассники в День знаний получили от регионального отделения партии "Единая Россия" страховые полисы. В этом году в регионе за парты впервые сядут более 37 тысяч детей. Их родители, законные представители смогут получить страховые выплаты, если с ребенком случится несчастный случай, в течение всего учебного года, напомнили в НРО партии.

Как отметил заместитель секретаря НРО партии, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, "В будущее с "Единой Россией" - это очень важный и нужный проект, который уже на протяжении многих лет оказывает поддержку семьям в сложных ситуациях.

"Страхование – это хорошая возможность позаботиться о самых младших учениках, которые делают первые шаги в школьную жизнь, только начинают привыкать к новым условиям. Мы надеемся и хотим, чтобы никто не воспользовался этим полисом, но пусть родителям будет спокойнее. Это дополнительная гарантия, что в случае каких-либо нештатных ситуаций, они получат материальную поддержку. Уверен, что акция будет продолжаться и впредь, потому, что общаясь с родителями и учителями, мы видим, насколько она актуальна и важна", - подчеркнул Станислав Прокопович.

Полис действует с момента, когда ученик вышел из дома в учебное заведение, и защищает его до тех пор, пока он не вернется домой, на протяжении всего учебного года - с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. Страховая сумма полиса - 50 тысяч рублей.

В школе №139 Нижнего Новгорода в этом году впервые за парты сядут 97 детей. Директор учебного заведения Любовь Свиридова говорит, что такая поддержка очень помогает и финансово, и психологически.

"Родители в течение всего года знают, что в случае непредвиденных обстоятельств они всегда могут получить выплаты, которые им обеспечивают полисы. Первый год в школе для малышей - трудный и ответственный период, и они особо нуждаются в бережном отношении и заботе. В этом возрасте дети маленькие, подвижные. К сожалению, такие несчастные случаи у нас были. В прошлом году ребенок на спортивной площадке получил травму ноги. По страховому полису семья получила все выплаты. Родители благодарны за заботу об их детях и чувство защищенности", - сказала директор школы.

Всего 2019 году в рамках проекта было 221 страховых случая, по всем из них выплачено более 620 тысяч рублей.

Региональный партийный проект "В будущее с "Единой Россией" по страхованию первоклассников реализуется в Нижегородской области уже 17-ый год. С 2003 года было застраховано более 580 тысяч детей.