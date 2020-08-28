Банк "Открытие" поддерживает Пермский международный марафон Спорт

Международный марафон пройдет в Перми 5 и 6 сентября 2020 года. Как и в прошлом году, он организован при поддержке банка "Открытие", отметили в пресс-службе.

Участники могут сами выбрать дистанцию: классический марафон - 42,195 км, полумарафон - 21,098 км, забег по шоссе на дистанцию 10,550 км, а также бег на дистанции 5 км, 3 км, 2 км и 200 метров (заезд на колясках) и детский забег. Все участники забега получают индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, а также майку с символикой забега.

В этом году банк "Открытие" выступил генеральным спонсором детского забега. Кроме того, для гостей подготовлена интерактивная зона развлечений на основной площадке мероприятия, справа от зоны "ЭКСПО". Время работы интерактивной зоны развлечений: 5 сентября – с 09:00 до 18:00, 6 сентября – с 08:00 до 15:00. Посетители смогут сделать фотографии, принять участие в различных состязаниях и выиграть призы. Для детей подготовлена особая программа развлечений: рисование на индивидуальных раскрасках и общем баннере, конкурсы с веселыми аниматорами, угощения.

"Опыт проведения Пермского марафона в прошлом году показал, насколько ярким и красочным он получился, как были рады не только его победители и участники, но и те люди, которые пришли поддержать спортсменов, "поболеть" за своих родных и близких, пообщаться с гостями из других городов и просто хорошо провести время. Банк "Открытие" традиционно поддерживает крупные спортивные мероприятия в России, поэтому решение поддержать Пермский марафон – одно из самых знаковых событий для нашего города и региона - было принято и в этом году", - отметила управляющий банком "Открытие" в Пермском крае Валентина Жильцова.

В прошлом году гостями и участниками марафона стали около 20 000 человек из Пермского края и десятков регионов России. Лучший результат прохождения классической марафонской дистанции среди мужчин составил 2 часа 20 минут 14 секунд, его показал Александр Новиков из г. Чебоксары. Подарки и сувениры от банка "Открытие" получили более 100 человек.

Место проведения соревнования не изменилось: старт и финиш – г. Пермь, ул. Ленина, 53, площадь у КГАУК "Пермский академический Театр-Театр".

Трасса пролегает по центральным улицам Перми. Как и ранее, желающие принять участие в марафоне могут зарегистрироваться во всех офисах банка "Открытие" в Пермском крае. Оплатить взнос за участие можно любым удобным способом. Каждый зарегистрировавшийся и выбравший беговой клуб банка "Открытие" становится участником розыгрыша фирменных призов и сувениров. Розыгрыш пройдет 6 сентября, имена победителей будут опубликованы в этот же день в официальной группе марафона в социальных сетях. Чтобы найти удобное отделение банка, необходимо пройти по ссылке https://www.open.ru/adds?show_atms=false выбрать нужный город и подходящий адрес.

Ожидается, что в марафоне примут участие около 8 тысяч спортсменов из России и других стран.