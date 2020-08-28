Депутат Госдумы Вячеслав Никонов пригласил нижегородцев принять участие в акции "Диктант Победы" Политика

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов пригласил нижегородцев принять участие в акции Диктант Победы Фото: НРО Единой России

Депутат Государственной думы, член оргкомитета "Наша Победа" партии "Единая Россия" Вячеслав Никонов пригласил нижегородцев принять участие в патриотической акции "Диктант Победы", которая пройдет 3 сентября.

"Победа – один из главных символов нашего национального величия и национальной гордости. История Великой Отечественной войны — это история великого мужества, великого самопожертвования, триумфа воли народа во имя будущего всего человечества. Память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, кто ради фронта беззаветно трудился, забыв про усталость, кто погиб в страшной нацистской машине смерти, живет и всегда будет жить в наших сердцах", - сказал он.

"Советский Союз одержал самую великую Победу в истории человечества над самым страшным врагом человечества ценой самых больших в истории человечества жертв. Ни у одного другого народа такой Победы не было. Эту правду оспорить не сможет никто и никогда. И никто и никогда не сможет отнять у нас нашу Победу! Наш долг – помнить! Давайте все вместе примем участие в замечательной акции "Диктант Победы"!" - обратился Вячеслав Никонов к нижегородцам.

Напомним, 3 сентября 2020 года в Нижегородской области пройдет всероссийская акция "Диктант Победы", посвященная Великой Победе. Патриотическая акция проводится в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".