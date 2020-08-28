НБД-Банк предлагает предпринимателям поставить расходы на паузу Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк предлагает предпринимателям поставить расходы на паузу. Как сообщили в пресс-службе банка, с 1 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года в НБД-Банке действует специальный тариф по РКО "Ваш сезон".

В рамках акции клиенты, ведущие бизнес с выраженной сезонностью и открывшие расчетный счет в банке по тарифу "Ваш сезон", могут выбрать три "несезонных" месяца для своего бизнеса и "обнулить" плату за обслуживание счета. Тариф действует в течение года с даты подключения.

"Предприниматели – это опора и гарант социальной стабильности экономики. Цель работы НБД-Банка – экспертная поддержка бизнеса, особенно когда это остро необходимо. Даже в самой непростой ситуации НБД-Банк всегда готов поддержать предпринимателей и предложить оптимальные решения для развития бизнеса", – сказал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

Напомним, в НБД-Банке действует обновленная линейка тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию. Тарифная линейка разработана с учетом потребностей разных бизнесов. Под конкретные задачи, возникающие на определенном этапе работы компании, НБД-Банк предлагает четыре тарифных плана: "Стартовый", "Легкий", "Активные расчеты" и "Торговый". Также НБД-Банк является банком-участником льготных программ поддержки МСП. Подробная информация у специалистов в офисах НБД-Банка, а также на сайте www.nbdbank.ru.