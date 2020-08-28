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Политика

Депутаты Думы Дзержинска поздравили жителей с Днем знаний

01 сентября 2020 16:08  [76] Политика

Депутаты Думы Дзержинска поздравили учителей, школьников и родителей с Днем знаний. Об этом сообщили в пресс-службе Думы 1 сентября 2020 года.

Торжественные линейки из-за пандемии в этом году были организованы только для выпускных классов и первоклассников. Однако, ограничения не стали помехой праздничной атмосфере и хорошему настроению школьников и педагогов.

Председатель Думы Сергей Попов побывал в школах №5, №7 и №9.

"В этом году праздник 1 сентября - долгожданный. Пять месяцев в школьных коридорах не звучал звонок на урок, дети учились дистанционно. Все с нетерпением ждали возможности вернуться в школу – общаться с учителями, друзьями, получать живой контакт, который невозможно заменить ни компьютером, ни интернетом. Хочу всем школьникам пожелать обрести новые знания, чтобы наступающий учебный год прошел с пользой, и родители гордились успехами своих детей. А учителям - чтобы их профессиональные качества были реализованы на все сто процентов", - сказал он.

Своими планами на год поделился один из выпускников школы №7 Кирилл Феоктистов.

"После завершения школы буду поступать в медицинский институт, чтобы получить профессию хирурга. Поэтому поставил для себя задачу в этом году учиться хорошо, даже по тем предметам, которые раньше немного упускал. И, конечно, серьезно заниматься профильными дисциплинами, которые я люблю – биологией и математикой", - рассказал школьник.

Школы города будут работать, соблюдая все необходимые требования, обусловленные эпидобстановкой.

"У нас разработана и будет действовать веерная подача звонков, ребята будут заходить в помещение школы через отдельные входы, составлен специальный график питания, чтобы исключить пересечение классов в столовой. Хотя задача поставлена непростая, думаю, наш педагогический коллектив совсем справится", - сказал директор школы №7 Владимир Коротков.

В этом году во всех школах Дзержинска будут учиться около 23,5 тысяч школьников, из них первоклассников более 2,5 тысяч человек.

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