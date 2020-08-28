ЛУКОЙЛ помог собраться в школу первоклассникам из малообеспеченных семей Кстова Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного Cобрания Нижегородской области Антон Гребень 1 сентября вручил наборы с канцелярскими принадлежностями будущим первоклассникам из малообеспеченных семей Кстова.

Как пояснили в Центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ЛУКОЙЛ уже несколько лет подряд проводит подобные акции, в рамках которых оказывается адресная помощь по подготовке первоклассников из малообеспеченных семей к школе.

В 2020 году специальные наборы первоклассника от компании, укомплектованные всем необходимым, получили учащиеся первых классов всех школ Кстовского района.

"Пусть ребята с хорошим настроением отправляются за знаниями, и будут уверены в том, что у них есть все для успешной учебы. С наступающим праздником, Днем Знаний!", - сказал Антон Гребень.