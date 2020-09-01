Бульвар Авиастроителей и сквер на Мончегорской в Нижнем Новгороде открылись после благоустройства Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Бульвар Авиастроителей в Московском районе и сквер на улице Мончегорской в Автозаводском районе открылись после благоустройства 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Вместе с жителями качество работ на бульваре проверил и.п. главы города Юрий Шалабаев.

Работы проводились по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Благоустройство выполнялось в два этапа.

"В прошлом году был капитально отремонтирован фонтан, который стал пешеходным, с общей площадью более двухсот метров. Кроме того, в рамках первой очереди были установлены фонари с проекциями на авиационную тематику и обновлена дорожно-тропиночная сеть из брусчатки", - рассказал глава Московского района Владимир Кропотин.

Этим летом отремонтировали монумент с истребителем, установили скамейки, шезлонги, арт-объекты, высадили новые деревья и кустарники, разбили цветники.

По просьбам местных жителей в сквере на улице Мончегорской у дома № 33 построили современный игровой комплекс для малышей, спортивную площадку для подростков, в том числе для игры в настольный теннис и стритбол, зону тихого отдыха для взрослых, а также площадку для мероприятий, высадили каштаны, клены, жасмин и барбарис.

"Самое главное – радость местных жителей, которые активно участвовали на каждом этапе проекта и не давали спуску подрядчику. Надеюсь, все бережно отнесутся к объектам благоустройства, в которые вложено много сил и душевной теплоты как строителей, так и самих жителей", – отметил глава Автозаводского района Александр Нагин.

Всего по программе формирования комфортной городской среды этим летом приводили в порядок 33 пространства – вдвое больше, чем в прошлом году.

"В следующем году планируем благоустроить уже 40 пространств. Дал поручение максимально учитывать мнение нижегородцев, потому что только так мы сможем сделать по-настоящему удобные и комфортные для каждого жителя города пространства", – заявил Юрий Шалабаев.