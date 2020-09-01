Что собой представляют дома с мансардой

Дома с мансардными жилыми этажами – самый популярный сегодня тип жилого строительства в России. Они позволяют по максимуму задействовать чердачное пространство, которое имеет нестандартные конфигурации за счет ограниченных кровельных скатов. Мансардные дома подойдут для частного жилого строения, очень много таких проектов встречается за городом. Индивидуальное проектирование позволит учесть все нюансы и обойти острые углы, неизбежные при выполнении подобных работ. https://domoff-interiors.ru/architectural-design/house_mansard_zhilye-doma/.
Дома с мансардами привлекают внимание необычным оформлением. Это также способствует расширению жилой площади загородных домов. Отделку мансарды можно делать параллельно с эксплуатацией первых этажей. Также строительство домов с мансардами всего компактнее, чем возведение одноэтажных домов аналогичных площадей. Это важно при небольших площадях участков.
Другие плюсы проектов:
На первых этажах обычно располагают дневные гостиные зоны – в них входят столовые, кухни, комнаты произвольного назначения, гаражи, входные узлы, подсобные пространства, пр. В мансардных этажах будет достаточно пространства для всех членов семьи – это спальни, рабочие кабинеты, детские.
Обустройство нежилых мансард тоже возможно. В них размещают мастерские, оранжереи, зоны отдыха. Также часть помещения можно задействовать в качестве источника второго света.
Ключевая роль в проектах домов с мансардами отводится лестнице. Она может быть любой, но лучше всего смотрятся именно винтовые и компактные неширокие варианты. Выход на мансардный этаж обустраивают ближе к кровельному коньку.
Также вы должны понимать:
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