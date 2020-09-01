Что собой представляют дома с мансардой

Дома с мансардными жилыми этажами – самый популярный сегодня тип жилого строительства в России. Они позволяют по максимуму задействовать чердачное пространство, которое имеет нестандартные конфигурации за счет ограниченных кровельных скатов. Мансардные дома подойдут для частного жилого строения, очень много таких проектов встречается за городом. Индивидуальное проектирование позволит учесть все нюансы и обойти острые углы, неизбежные при выполнении подобных работ. https://domoff-interiors.ru/architectural-design/house_mansard_zhilye-doma/.

Плюсы проектов с мансардами

Дома с мансардами привлекают внимание необычным оформлением. Это также способствует расширению жилой площади загородных домов. Отделку мансарды можно делать параллельно с эксплуатацией первых этажей. Также строительство домов с мансардами всего компактнее, чем возведение одноэтажных домов аналогичных площадей. Это важно при небольших площадях участков.

Другие плюсы проектов:

простая адаптация под нужды конкретной семьи;

определенные уют, камерность;

оригинальный вид мансардного этажа;

отличная база для создания аутентичного интерьера (вроде шале).

На первых этажах обычно располагают дневные гостиные зоны – в них входят столовые, кухни, комнаты произвольного назначения, гаражи, входные узлы, подсобные пространства, пр. В мансардных этажах будет достаточно пространства для всех членов семьи – это спальни, рабочие кабинеты, детские.

Что нужно учитывать

Обустройство нежилых мансард тоже возможно. В них размещают мастерские, оранжереи, зоны отдыха. Также часть помещения можно задействовать в качестве источника второго света.

Ключевая роль в проектах домов с мансардами отводится лестнице. Она может быть любой, но лучше всего смотрятся именно винтовые и компактные неширокие варианты. Выход на мансардный этаж обустраивают ближе к кровельному коньку.

Также вы должны понимать:

чердачная зона требует создания эффективной вентиляции;

в помещении под кровлей может быть не комфортно в дождливую, жаркую погоду;

полезная площадь мансарды всегда меньше полезной площади помещения со стандартной планировкой;

шум дождя будет достаточно сильным.

Также стоит обратиться к дизайнерам интерьеров для создания уютного и функционального пространства. Подробнее об услуге читайте здесь https://domoff-interiors.ru/interior-design/doma/.

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