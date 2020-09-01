"Пятёрочка" доставит продукты нижегородцам домой Бизнес

Фото: пресс-служба торговой сети

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила в Нижнем Новгороде сервис доставки продуктов из своих магазинов. Услугой уже могут воспользоваться около 90% жителей всех районов Нижнего Новгорода. Всего к сервису подключены 286 магазинов в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.

На текущий момент "Пятёрочка Доставка" работает на базе 13 магазинов города. Чтобы воспользоваться этим сервисом необходимо установить одноимённое мобильное приложение. Заказы на доставку принимаются с 09:00 до 21:00, каждый собирается непосредственно в магазине специальным сотрудником. Для доставки сборщик выбирает продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи. Продукты в приложении представлены по тем же ценам, что и в магазинах сети, на них распространяются все действующие акции и начисляются двойные баллы программы лояльности "Выручай-карта". Заказы доставляют с курьерами прямо до двери буквально в течение часа, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей.

Стоит добавить, что оплата производится максимально удобно и безопасно – сразу в мобильном приложении, никаких взаиморасчётов с курьерами осуществлять не нужно.

"Онлайн-шопинг становится все более популярным и востребованным, и рынок продуктов питания не исключение. Возможностей сэкономить время на поход в магазин за продуктами у нижегородцев теперь стало ещё больше благодаря сервису экспресс-доставки из "Пятёрочки". Это удобно и безопасно, что немаловажно в нынешней ситуации, в нашей работе мы придерживаемся самых высоких стандартов. Поэтому каждый наш заказчик может быть уверен, что мы максимально оперативно доставим прямо домой самые свежие продукты, которые наши сборщики тщательно подберут, уделяя должное внимание качеству – как если бы они выбирали эти продукты для себя", - отметил директор по внедрению розничных технологий макрорегиона Волга-Север торговой сети "Пятёрочка" Андрей Тощев.

Кроме того, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа торговая сеть строго соблюдает все санитарно-гигиенические требования: производит дезинфекции помещений своих магазинов и реализует комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. Среди курьеров доставки уже налажено регулярное измерение температуры тела, также они обеспечены средствами индивидуальной защиты.