Пожилые брат и сестра погибли на пожаре в Нижнем Новгороде Происшествия

Дом, где произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пожилые брат и сестра погибли на пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде 2 сентября 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома по адресу: ул. Ватутина, 10 поступила спасателям в 01:24.

На момент прибытия пожарных горело домашнее имущество на площади 5 кв. м. Из дома было эвакуировано 12 человек.

В 01:59 пожар удалось ликвидировать. В огне погибли два человека: мужчина 72 года и женщина 82 года.

Предварительной причиной пожара называется неосторожность при курении.

(фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)