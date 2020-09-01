Пожилые брат и сестра погибли на пожаре в Нижнем Новгороде

Дом, где произошел пожар
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Пожилые брат и сестра погибли на пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде 2 сентября 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома по адресу: ул. Ватутина, 10 поступила спасателям в 01:24.
На момент прибытия пожарных горело домашнее имущество на площади 5 кв. м. Из дома было эвакуировано 12 человек.
В 01:59 пожар удалось ликвидировать. В огне погибли два человека: мужчина 72 года и женщина 82 года.
Предварительной причиной пожара называется неосторожность при курении.
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