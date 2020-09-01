Нижегородцам предложили обратиться по вопросам здравоохранения в общественные приемные "Единой России" Политика

Нижегородцам предложили обратиться по вопросам здравоохранения в общественные приемные "Единой России". В НРО партии пояснили, что с 7 по 11 сентября в партийных общественных приемных пройдет Неделя приема граждан.

"Мы готовы рассмотреть предложения, заявления и жалобы нижегородцев по самому широкому кругу вопросов, связанных с обеспечением их законных прав на предоставление своевременной и качественной медицинской помощи, организацией профилактических мероприятий и осуществлением предупредительных мер по предотвращению инфекционных заболеваний в осенне-зимний период", - сообщил руководитель региональной приемной "Единой России" Виктор Лунин.

Приемы граждан, как правило, будут проходить в дистанционном режиме, с использованием современных средств связи. К их проведению будут подключены депутаты – единороссы всех уровней, органы исполнительной власти в системе здравоохранения, надзорные инстанции.

"Мы также сочли необходимым на площадке региональной приемной организовать в эти дни рассмотрение обращений граждан представителями правового сообщества области – членами регионального отделения Ассоциации юристов России. Нами направлены предложения об участии в Неделе в министерство здравоохранения области, региональные структуры фонда обязательного медицинского страхования, федеральных служб по надзору в сфере здравоохранения, в сфере защиты прав потребителей, определен формат взаимодействия с ведомствами", - продолжил Виктор Лунин.

В региональной приемной подчеркнули, что в связи с известными ограничениями личный прием граждан ограничен, однако в партийные общественные приемные, к депутатам и должностным лицам можно будет обратиться через "горячие линии", по Skype, Viber, WhatsApp, социальные сети, а также по телефону.

В региональной приемной работа будет вестись ежедневно в дистанционном формате по e-mail: nrop52@yandex.ru; op@nnov.er.ru;

в социальных сетях: https://vk.com/nrop52; https://www.instagram.com/nrop52/. Предусмотрена онлайн-форма подачи обращения: https://forms.yandex.ru/u/5ea7eb25e4eac10fa22f8932/ или по телефонам (831)434-42-26, 434-42-50 с 11:00 до 16:00.