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Происшествия

Двое нижегородских подростков сделали 33 закладки наркотиков в День знаний

02 сентября 2020 13:24  [99] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Двое нижегородских подростков сделали 33 закладки наркотиков в День знаний. Как сообщили в региональном СУ СК, возбуждено уголовное дело в отношении четырех человек, двое из которых несовершеннолетние, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт партии наркотических средств.

По версии следствия, накануне, 1 сентября, они получили партию наркотиков через тайник-закладку и начали прятать их в другие места, фиксировав точное местонахождение закладок.

Как полагают следователи, сделав 33 закладки в Автозаводском районе, они переместились в Ленинский район, но сотрудники МВД остановили автомобиль ВАЗ на ул. Новикова-Прибоя. В машине было обнаружено еще 60 пакетиков с наркотическим средством.

Двое совершеннолетних подозреваемых задержаны. Возраст всех четырех подозреваемых от 16 до 24 лет. Все соучастники сознались в содеянном. Расследование по уголовному делу продолжается.

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