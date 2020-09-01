Предприятие оштрафовали из-за смерти электросварщика на производстве в Выксе Происшествия

Предприятие оштрафовали из-за смерти электросварщика на производстве в Выксе. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 2 июля этого года на территории АО "ВМЗ". Работник выполнял производственное задание по ремонту металлоконструкций консульно-поворотного крана в колесопрокатном цехе. По окончании рабочей смены принял душ, переоделся и направился в КПП на выход. Следуя по территории ОА "ВМЗ" почувствовал себя плохо, упал и скоропостижно скончался, не приходя в сознание.

Электросварщику, который работал в ОАО "Центрдомнаремонт" было 50 лет.

Прибывшие медики констатировали смерть работника. Согласно медицинской экспертизе смерть работника наступила от острой сердечной недостаточности вследствие хронической ишемической болезни сердца. У погибшего осталась жена и дочь.

Несчастный случай не связан с производством. Однако в ходе расследования установлено, что в нарушение ст. 212 и 219 ТК РФ электросварщик был допущен к работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Работодателем не была организована процедура управления профессиональными рисками, не выявлены опасности, не оценены уровни профессиональных рисков, не разработаны мероприятия по снижению (исключению) уровней профессиональных рисков.

За допущенные нарушения трудового законодательства ОАО "Центрдомнаремонт" привлечено к административной ответственности, штраф составил 55 тысяч рублей.