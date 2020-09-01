Обслуживание септиков

Септику требуется своевременное обслуживание. Ведь со временем в этой системе образуются отложения, которые нужно периодически удалять. Если этого не делать, толщина отложений станет такой, что удалить их с помощью обыкновенного насоса будет сложно. В этом случае потребуется использовать более дорогостоящее оборудование, что удорожит процесс обслуживания.

Очистка может выполняться следующими способами:

Искусственным. Бактериальным. Естественным.

Септик без откачки с естественной очисткой может применяться в регионах, где имеются песчаные грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод. В этом случае стоки будут очищаться самостоятельно. Если же такая ситуация невозможна, стоит устанавливать септик принудительной очистки. В нём используются биофильтры. В большинстве случаев приходится периодически выполнять откачку такого септика. Также может производиться и бактериальная очистка.

Без очистки септик может проработать не более 5 лет. Если вы хотите, чтобы ваше устройство функционировало без перебоев длительное время, выполняйте очистку не менее одного раза в год. Если вы редко пользуетесь устройством, например, бываете на даче только летом, очищайте септик раз в два года. Несвоевременная очистка септика может привести не только к тому, что вам придется проводить более дорогостоящее обслуживания, но и к тому, что система выйдет из строя.

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