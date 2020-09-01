Депутат Госдумы Вадим Булавинов пригласил нижегородцев принять участие в акции "Диктант Победы" Общество

Вадим Булавинов Фото: НРО Единой России

Депутат Государственной думы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов пригласил нижегородцев принять участие в акции "Диктант Победы". Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Я приглашаю всех жителей Нижегородской области и гостей нашего города принять участие в замечательной акции "Диктант Победы". Она состоится уже завтра, 3 сентября. Каждый должен проверить себя, насколько он хорошо помнит нашу историю, особенно в год, когда исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Вадим Булавинов.

Он добавил, в прошлом году уже принимал участие в акции, и обязательно поддержит ее и в этом году.

Принять участие в "Диктанте Победы" может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться через онлайн-форму на сайте диктантпобеды.рф и прийти на площадку проведения с документом удостоверяющим личность. По словам Вадима Булавинова, присоединиться к акции очень просто: в 12:00 начнется регистрация участников на площадках, и уже в 14:00 стартует написание Диктанта.

"Каждый человек должен знать историю своей страны и героические подвиги своих предков: дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. В каждой семье есть свои герои, которые внесли вклад в достижение Великой Победы: кто-то воевал с оружием на фронте, кто-то в тылу, начиная с детского возраста, стоял у станка, чтобы обеспечить солдат всем необходимым. Это вклад каждого жителя нашей огромной и любимой страны. Мы должны помнить их подвиг!", - подытожил Вадим Булавинов.

"Диктант Победы" – это всероссийская акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 45 минут необходимо ответить на 25 вопросов, сформированных профессиональным сообществом и затрагивающих разные периоды Великой Отечественной войны. Критерии оценки просты: максимальное число правильных ответов за минимальное время.