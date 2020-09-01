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Общество

Рысь замечена в Керженском заповеднике

02 сентября 2020 17:05  [60] Общество

Фото: пресс-служба Керженского заповедника

Рысь с добычей была замечена в Керженском заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

При проверке фотоловушек были обнаружены редкие снимки - впервые здесь засняли рысь, несущую добытого зайца. Согласно информации, это произошло 26 августа в 05:47.

Животное шло по лесной дороге. Спустя несколько часов в этот же день, вероятно эту же особь удалось зафиксировать другой фотоловушкой, установленной в сосновом лесу.

Отмечается, что за четыре месяца работы фотоловушек в Керженском заповеднике вне дорог, просек и "барсучьих городков", рысь удалось увидеть впервые.

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