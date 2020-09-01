Досрочное голосование по выбору депутатов стартовало в Нижегородской области Политика

Досрочное голосование по выбору депутатов регионального и муниципального уровней стартовало в Нижегородской области 2 сентября 2020 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

"Так, в Дзержинске в Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания. Также на территории области пройдут муниципальные выборы в 26 муниципальных районах и 12 городских округах региона. Полностью будут избираться городские Думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск", - рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Кроме того, 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах.

Напомним, что 23 апреля 2020 года на заседании Законодательного собрания Нижегородской области были приняты региональные законы о преобразовании 11 муниципальных районов Нижегородской области в муниципальные округа: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский. В одном муниципальном образовании – выборы главы муниципального образования (Золинский сельсовет Володарского района).

В целом по области будет проведено 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых будет замещено 1 776 мандатов.

Досрочное голосование по выборам депутатов областного Законодательного собрания продлится со 2 по 12 сентября 2020 года включительно. С понедельника по пятницу - с 16:00 до 20:00; в субботу и воскресенье - с 9:00 до 13:00.

На муниципальных выборах избирательные комиссии определяют график работы участковых комиссий самостоятельно. С полным графиком работы избирательных участков можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Нижегородской области.

"На выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода и городской Думы Арзамаса в дни досрочного голосования 11 и 12 сентября будет применяться отдельный порядок досрочного голосования, который предусматривает работу участковых избирательных комиссий с 8 до 20 часов. В этот время можно будет проголосовать в помещениях участковых комиссий, а также на дому, предварительно подав заявление", - отметила Маргарита Красилевская.

Региональный избирком обращает внимание избирателей, что на выборах в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года, можно будет проголосовать только на избирательном участке по месту жительства. На этих выборах не предусмотрена система "мобильного избирателя", которая позволяла избирателю прикрепиться к избирательному участку по месту нахождения (например, рядом с дачей). Поэтому проживающие на дачах избиратели, желающие участвовать в выборах, должны будут найти время со 2 по 13 сентября, чтобы приехать на свой избирательный участок по месту жительства и принять участие в голосовании.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране избирательная комиссия Нижегородской области предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей и членов участковых избирательных комиссий на избирательных участках. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку.

Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках. Каждый избирательный участок оснащен санитайзерами, ручными и стационарными металлодетекторами. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора организована ежедневная влажная уборка и дезинфекция помещений для голосования, а также нанесена разметка сигнальными лентами в помещениях для голосования.