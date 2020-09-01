Проспект Гагарина будет перекрыт 3 и 5 сентября Общество

Фото: Яндекс.Карты

Участок проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет перекрыт 3 и 5 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Речь идет об участке дороги около дома №29. Транспорт не сможет по нему проехать в указанные дни с 07:00 до 22:00.

Перекрытие обусловлено проведением хоккейного матча на арене делового Дворца "Нагорный".