Проспект Гагарина будет перекрыт 3 и 5 сентября

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Участок проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет перекрыт 3 и 5 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
Речь идет об участке дороги около дома №29. Транспорт не сможет по нему проехать в указанные дни с 07:00 до 22:00.
Перекрытие обусловлено проведением хоккейного матча на арене делового Дворца "Нагорный".
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