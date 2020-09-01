"ЭнергосбыТ Плюс" направит более 12 тысяч долговых квитанций жителям Дзержинска и Кстова Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напомнит должникам Дзержинска и Кстова об их задолженности за тепло и горячую воду. В рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" в начале сентября более 12 тысяч жителей получат оранжевые квитанции с подробной информацией о сумме долга за отопление и горячую воду по каждому периоду неоплаты, пояснили в пресс-службе компании.

Погасить задолженность рекомендуется до 25 сентября текущего года, в противном случае компания будет вынуждена приступить к формированию документов в суд. Оплатить квитанции можно на сайте ЕРКЦ (www.erkc-dzr.ru): через Личный кабинет (https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login) в разделе "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ" или через сервис "Оплатить онлайн" (https://www.erkc-dzr.ru/online-services/pay-online/). Для корректного распределения денежных средств по лицевому счету необходимо указывать верный номер платежного документа (ПД), который размещен в квитанции.

Сумма долга, указанная в оранжевой квитанции, также включена в основной платежный документ ЕРКЦ за отопление и горячую воду, который жители получат в начале сентября 2020 года. Поэтому, если клиент полностью вносит платеж по долговой квитанции, то по квитанции за август ему необходимо оплатить только текущие начисления.

Гражданам, которые получили оранжевую долговую квитанцию, но в указанные в документе периоды не являлись собственниками/нанимателями жилого помещения и не были зарегистрированы в нем, рекомендуется направить подтверждающие документы по жилому помещению: копию свидетельства о праве собственности или договор социального найма; справку о составе семьи или выписку из домовой книги.

Копию документов можно предоставить через личный кабинет или сервис обратной связи на сайте www.erkc-dzr.ru; по электронной почте dzr-erkc@esplus.ru, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов по адресу: г. Кстово, б-р Нефтепереработчиков, д.19, г. Дзержинск, ул. Петрищева, 10 А или в окна обслуживания в МФЦ по адресу ул. Гастелло, д.11.

Обращаем внимание, что офис в Дзержинске и операционные окна ЕРКЦ работают по предварительной записи. Запись на прием в центральный офис ЕРКЦ (ул. Петрищева, 10 А) осуществляется в рабочие дни, начиная с 08.00 до 17.00 (понедельник-четверг), с 08:00 до 16:00 (пятница), по мобильным телефонам: +7 930 704 87 02, +7 930 713 33 46. В разговоре со специалистом компании клиенту необходимо назвать свою фамилию, имя и отчество, адрес места проживания и озвучить причину посещения офиса (консультация по начислениям за отопление и горячую воду, оплата квитанции). Записаться на прием в операционные окна ЕРКЦ, расположенные в многофункциональном центре (ул. Гастелло, д.11), можно только на сайте МФЦ: www.mfcdzr.ru.